SABAH Serbest Kürsü: Abdullah Avcı bu yangını söndüremez

SORULAR

1. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında süper bir sonuç elde etti. Bordo-mavili takımın zaferi ligdeki şampiyonluk yarışında dengeleri nasıl değiştirecek?

2. Beşiktaş, Trabzonspor maçında hezimete uğradı. Abdullah Avcı'nın istifası isteniyor. Yönetim ortada yok. Yönetim gibi teknik kadroda da kan değişimi gerekli mi?

3. Galatasaray bugün PSG karşısında Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maça çıkacak. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Fatih Terim nasıl bir 11 çıkarmalı?

4. Fenerbahçe'de taşlar yerine oturuyor yavaş yavaş. Geride kalan 6 haftaya baktığımız zaman sıkıntılı bölgesi sadece defans mı?

1. MUHTEŞEM İKİLİ: SOSA & MİKEL

İSKENDER GÜNEN: Beşiktaş maçı kazanıldı diye her şey süt liman değil. Trabzonspor mücadele gücünü sahaya yansıttı ve orta alan paylaşımını iyi yaptı. Obi Mikel, A.Parmak ve önlerinde Sosa… A.Parmak'ın da Sosa'nın da performansı daha üste çıktı ve de Sosa, Sörloth'a yakın oynadığı için Norveçli, Beşiktaş maçının en iyi oyuncularından birisi oldu. Bir de Kamil Ahmet'in sağ önde kullanılması bana göre maçın kilit noktasıydı. Çünkü Kamil Ahmet ikinci bölgeden, üçüncü bölgeye geçişte Abdülkadir Ömür'ün yaptığını yaptı. Şampiyonluk konuşmak için çok erken. Önce Trabzonspor camiasının şu gerçeği unutmaması gerekiyor; sezon içinde bir takımda iniş-çıkışlar olabilir. Ama başarısız bir-iki sonuçtan sonra teknik adam değişimini seslendirmek bu takıma yıllarca zarar verdi.

GÜRCAN BİLGİÇ: Karaman'ın maç sonrası konuşmalarını üzülerek izledim. "15 maç yenilmeyen takım, uzatmalarda yediği golle mağlup olunca yapılanlara bakın" dediğinde içim burkuldu. Düşünsenize, iki haftada bir kendini kanıtlamak zorunda olan bir teknik adam ve futbolcu grubu var. Bu stresle hangi başarı, nasıl gelecek? Trabzonspor'un rakibi, sadece tabela üstünden konuşup, dedikodularla yorum yapanlardır.

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş maçı belki ölüm kalım maçı değildi ama lige kötü başlayan iki takımın gelecekleri açısından önemliydi. Şampiyon olmak için her şey bu takımda ve kulüpte mevcut. Özellikle de büyük bir taraftar kitlesi. Sosa harika bir sezon yaşıyor. Bir maestro gibi. Arjantinli futbolcuya Obi Mikel de ayak uydurdu. Ortaya nefis bir ikili çıktı. Trabzon'da taşlar tam olarak yerine oturursa şampiyonluğun favori takımlarından biri olabilir. Buradaki kilit isim de Ünal Karaman olur, formda olursa…

BÜLENT TİMURLENK: 4 takım arasında en hızlı oyuna sahipler. Sakatlıklar elbette kadro derinliğini götürdü, Avrupa Ligi'ne de yüklenirlerse lig yarışında bir ayakları çukurda kalır. Sosa'nın kalitesi ve zarafeti İstanbul takımlarında yok. Obi Mikel çıkışta. Her maç kalelerinde gol görmeleri ise en büyük handikapları. Rize-Gazişehir-Başakşehir fikstüründen en az 7 puan çıkarmaları gerekiyor. Bu dönemde seri galibiyetler alabilen, zirveden arkaya el sallayabilir.

LEVENT TÜZEMEN: Süper Lig'in şu anda en iyi takımı Trabzonspor. Yarışırken A.Ömür ve Ekuban gibi temel taşlarını kaybetti. Ancak takım, Ünal Karaman'a sahip çıkıyor, kaptan Sosa ise takım ruhunun sahada parlaması için liderlik yapıyor.

2. AVCI BU YANGINI SÖNDÜREMEZ

MURAT ÖZBOSTAN: Abdullah Avcı çökmekte olan bir yapıya gelerek hata yaptı. Bence kendisi de pişmandır. Daha önce kriz mi yaşadı ki şu anki krizi çözebilsin!

Abdullah Avcı çökmekte olan bir yapıya gelerek hata yaptı. Bence kendisi de pişmandır. Daha önce kriz mi yaşadı ki şu anki krizi çözebilsin! LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş'taki sorun Avcı'nın sisteminde ısrar etmesi. Ben ona 'Yerli Prandelli' diyorum. Eğer geri adım atmazsa sonu İtalyan hoca gibi olur.

Beşiktaş'taki sorun Avcı'nın sisteminde ısrar etmesi. Ben ona 'Yerli Prandelli' diyorum. Eğer geri adım atmazsa sonu İtalyan hoca gibi olur. FATİH DOĞAN: Ordu komutansız, camia başkansız olmaz. Siyah-beyazlı kulüp arafta kaldı. Takımın Avcı'dan çok daha büyük sorunları var.

MURAT ÖZBOSTAN: Abdullah Avcı çökmekte olan bir yapıya gelerek büyük hata yaptı. Kendisi de pişmandır geldiği için. Bir yere gelip her şeyi değiştirmek isterseniz de böyle şoka uğrarsınız. Hâlâ maçtan sonra sistem anlatıyor! Ortada büyük bir yangın var. Avcı bu yangını söndüremez. Beşiktaş'ın her yeri sökük. Kim lider olacak? Avcı daha önce kriz mi yaşadı ki kriz çözebilsin! Şenol Güneş bir liderdi mesela. Her sorunun üstesinden geldi. Şimdi Beşiktaş'ta bunu yapacak başkan da yönetim de yok. Sergen Yalçın ilaç olur mu bilmem ama bir gaz olur.

FATİH DOĞAN: Ordu komutansız, camia başkansız olmaz. Beşiktaş şu anda arafta kaldı. Bir yılda Beşiktaş üçüncü kongreye gidiyor. Fikret Orman'ın yeniden aday olma enerjisini kendinde bulacağını düşünmüyorum. Orman çekilirse Serdal Adalı'nın aday olma ihtimali var. Ancak burada muhalefette duran Ahmet Nur Çebi, artık inisiyatif almak zorunda. Avcı da sorunun bir parçası ama şu anda Avcı'dan daha önemli meseleler var.

LEVENT TÜZEMEN: Sorunun temelinde Avcı'nın sisteminden geri adım atmaması var. Ben ona 'Yerli Prandelli' diyorum. Örnek veriyorum; 1 Ekim 2014, yer Emirates Stadyumu… G.Saray, Arsenal'e konuk oluyor, ilk yarıda Prandelli'nin sistemiyle 5-3-2 oynuyor. Melo stoperde, Sneijder ön liberoda görev yapıyor ve G.Saray soyunma odasına 3-0 yenik giriyor. Oyuncular hocaya sistemin yanlış olduğunu dile getiriyor. İkinci yarı Melo ön liberoda, Sneijder forvet arkası oynuyor ve G.Saray 1 gol buluyor, maç ise 4-1 bitiyor. Avcı, Trabzon'da sistemden taviz vermeyeceğini anlattı. Eğer geri adım atmazsa sonu Prandelli gibi olur.

BÜLENT TİMURLENK: En az suçlu olan Abdullah Avcı. Gemi limandan ayrılmış, armatör şirketin başında değil. Ne yapacaksınız, Sergen'i helikopterle açık denizdeki gemiye indirip, Avcı'yı aynı helikopterle karaya mı göndereceksiniz? Avcı kalmalı. Eğer savunmayı ayağa kaldırırsa takım düzlüğe çıkar.

İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor maçında Beşiktaş, sıradan bir takım görüntüsünde bile değildi. Yönetimde başlayan çatlak sonrası Avcı'nın da önümüzdeki haftaki maçtan sonra alınacak sonuca göre durumu herhalde belli olacaktır.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bu durumların teşhisi ve tedavisi için duygusallık değil, akıllı olmak gerekiyor. Oyuncu kalitesi sıradanlaşınca, sonuçlar da beklentinin altında kalabilir. Ya para harcayıp transfer yapacaklar ya da zamana bırakıp çalışıp gelişecekler. Para olmadığına göre, bu gelişimi en iyi yapan, bunu başaran teknik adamla çalışmayı sürdürecekler.

3. BU KANATLAR FALCAO'YA YETMEZ

FATİH DOĞAN: Galatasaray, Radamel Falcao'yu oynatmak istiyorsa sahadaki oyuncusu Onyekuru tipinde biri olmalıydı...

TÜZEMEN: 2000'deki UEFA finali öncesi Arsenal'in hocası Wenger'e maç hakkında ne düşündüğünü sormuştum. Overmars, Henry, Bergkamp, Suker, Petit, Vieira gibi yıldızların olduğu Arsenal'in hocası cevap olarak, "İki takımın kağıt üzerindeki değerleri zaten farkı belirliyor" demişti. Sahada iyi mücadele eden, doğru oynayan G.Saray penaltılarla Arsenal'i eleyip kupayı aldı. Bazen oyuncularla bazen de doğru taktikle dev maçları kazanabilirsiniz. 2010'da Mourinho'lu İnter, 10 kişi kaldığı Barcelona deplasmanından zaferle çıkıp Şampiyonlar Ligi kupasını finalde Bayern'i 2-0 yenip kazanmıştı. Barça deplasmanında bugünkü Paris Saint-Germain'e benzeyen Messi ve arkadaşlarına karşı İnter dar alanda oyunu kabul edip kontrataklarla rakibini avladı. G.Saray'ın mevcut kadrosu ön alan baskısı yapacak ve oyunu yüksek tempoya taşıyacak fizik güce sahip değil. Terim için İnter'in Barcelona'ya karşı yarı finalde oynadığı oyun PSG önünde model olmalıdır.

TİMURLENK: PSG'nin forvet hattı Neymar ve Cavani yokken Di Maria-Mbappe- Sarabia; derbide ise karşılarında Tolga-Vedat-Ozan hattı vardı. Bu, Fransız takımını anlatmaya yeter. G.Saray'da Nzonzi ve Muslera dışında hazır oyuncu yok. G.Saray orta sahasındaki ikiliyi bulamadı ve Babel'e çok yüklendi. Falcao'ya mutlaka yardımcı bir forvet lazım. Belhanda'nın maskesiz haliyle aldığı bir büyük maç yok, maskeli halinden neden medet umulur ki? PSG savunma göbeği preste bunalıyor. Oyunun tamamını kendi yarı sahanızda oynamak istemiyorsanız Falcao-Andone ikilisini koyar, 4-1-3-2 ile sahaya çıkarsınız. Orta saha üçlüsü de Babel (Ömer), Seri ve Feghouli olur. Donk'un da acilen her topu rakibe atan Marcao'dan formayı alması lazım.

BİLGİÇ: Son Brugge maçını iyi analiz etmeleri gerekiyor. "Kendi sahamız, baskı yapalım" deyip, kontrolü elden çıkardıkları anda tabelada "hüsran" yazar. Fatih hocanın seçim yapma şansı yok. Belki Belhanda- Seri değişikliği yapabilir. Takımını topun arkasına istekli geçirmeyi başarmak zorunda.

DOĞAN: Sağ ayaklı Babel solda oynarsa, hep içeriye kat etmeye çalışan Feghouli sağ kanat oyuncusu olursa, Falcao'yu yeteri kadar besleyemezsiniz. G.Saray, Falcao'yu oynatmak istiyorsa sahadaki oyuncusu Onyekuru tipinde bir isim olmalıydı. Bu iki kanatla Radamel Falcao kocaman bir hayal kırıklığı olur.

4. F.BAHÇE TAŞLARI TEMİZLEDİ

BİLGİÇ: 8-9 oyuncusu yeni olan bir takım, en zor haftaları başarıyla aştı. Trabzon, Başakşehir, Alanya ve Galatasaray maçları bitti. Fikstür olarak kırılgan süreci aştılar. Sakatların dönmesiyle taşlar da yerine oturacak. Belki defans sorunu diye bir şey de kalmayacak. Ersun Yanal, "Yoktan, varlar" çıkardı, özellikle Emre'nin tecrübesiyle de krizleri büyümeden kontrole aldı. Yani; Fenerbahçe bu bölümde önündeki taşları temizledi ve vites artırmaya hazırlanıyor.

GÜNEN: G.Saray maçının ilk 20 ve ikinci yarının 20 dakikalık bölümünde rakibe üstünlük kuran bir görüntü sergilediler. F.Bahçe'nin şu anda aldığı puan ve bulunduğu yer gelecek günler için daha başarılı olacağının işaretlerini vermekte. Çünkü sağ bek, sol bek ve savunmanın göbeğinde orijinal oyuncuları yok. Sakat oyuncular geldiğinde bugünden farklı ve istikrarlı sonuçlar alabilecek bir takım ortaya çıkar diye düşünüyorum.

DOĞAN: Derbinin kazananı F.Bahçe'ydi. Yıllardır bu iki takımın maçlarını dünya derbisi diye yutturdular. Koca bir yalandı! Son derbiyi beğenmeyenler olmuş ama ben daha önceki maçlara göre iki takımın gayretini, oyunun temposunu, futbolcuların iyi niyetini ve gerilimden uzak durmasını önemli bir gelişme olarak gördüm ve derbiyi beğendim. F.Bahçe, G.Saray ile deplasmanda berabere kalarak şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğunu ortaya koydu. Bu maçta Emre'den sonra kendine 2. bir komutan buldu: Gustavo. Millet bir tane lider bulamazken ikincisini koymak çok önemli.

HAFTANIN ENLERİ

MURAT ÖZBOSTAN

GOLÜ İrfan Can Kahveci (Başakşehir)

KALECİSİ Altay Bayındır (F.Bahçe)

TEKNİK DİREKTÖRÜ Ünal Karaman (Trabzonspor)

HAKEMİ Cüneyt Çakır

OLAYI M.Cengiz ve A.Koç'un fotoğrafı

LEVENT TÜZEMEN

GOLÜ Nwakaeme (Trabzonspor)

KALECİSİ Altay Bayındır

TEKNİK DİREKTÖRÜ Ünal Karaman

HAKEMİ Ali Palabıyık

OLAYI M.Cengiz ve A.Koç'un fotoğrafı

GÜRCAN BİLGİÇ

GOLÜ İrfan Can Kahveci

KALECİSİ Altay Bayındır

TEKNİK DİREKTÖRÜ Ünal Karaman

HAKEMİ Cüneyt Çakır

OLAYI Halil Umut Meler'in Sivasspor'un bir penaltısını ve golünü engellemesi

İSKENDER GÜNEN

GOLÜ Hakan Özmert (Antalyaspor)

KALECİSİ Altay Bayındır

TEKNİK DİREKTÖRÜ Ünal Karaman

HAKEMİ Cüneyt Çakır

OLAYI Yok

BÜLENT TİMURLENK

GOLÜ İrfan Can Kahveci

KALECİSİ Fatih Öztürk (Kasımpaşa)

TEKNİK DİREKTÖRÜ Ünal Karaman

HAKEMİ Cüneyt Çakır

OLAYI Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi

FATİH DOĞAN

GOLÜ İrfan Can Kahveci

KALECİSİ Altay Bayındır

TEKNİK DİREKTÖRÜ Ünal Karaman

HAKEMİ Cüneyt Çakır

OLAYI Kayserispor aleyhine verilen yanlış penaltı