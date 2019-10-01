Suat Arslanboğa kimdir? TFD'den son dakika Suat Arslanboğa kararı! T

Suat Arslanboğa hakkındaki son dakika kararı spor gündemine bomba gibi düştü! Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçının hakemi Suat Arslanboğa'nın Profesyonel Hakem Sözleşmesi'nin feshedildiği açıklandı. Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hakkında da tekrara gerek görülmedi. Suat Arslanboğa hakkındaki karar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

SUAT ARSLANBOĞA KİMDİR?

1978 doğumlu Arslanboğa uzun yıllar profesyonel hakem olarak süper lig'de görev yapmıştır. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır ve Malatya'da doğmuştur.

Bir röportaj'da abisinin zorlaması ile hakem olduğunu aslında hiç hakem olmak istemediğini belirtmiştir. En önemli özelliklerinden biriside cesaretidir. Cizre, Şırnak, Silopi ve Bitlis gibi yerlerde maçlar yönetmiş, fiziki gücünü ve kuvvetini buzda kros yaparak geliştirmiştir.

Hakemliğe 1996 yılında adım atmış, ilk profesyonel karşılaşmasını 26 Ağustos 2001 tarihinde yönetmiş, Süper Lig'e ise 2007 ve 2008 sezonunda çıkmıştır.

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulundan mezun olmuştur. 6 sene memleketinin takımı Malatyaspor altyasında futbol oynayan Suat Arslanboğa Tijen Hanım ile evlidir, bu evliliğinden Seher isminde bir kızı ve Yiğit isminde bir oğlu vardır.

İşte o açıklama...

"Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi."