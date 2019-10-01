Sporseverlerin heyecanla beklediği Tottenham Bayern Münih maçına saatler kaldı. Merakla beklenne B Grubu maçında İngiltere'den Tottenham ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham-Bayern Münih maçı (1 Ekim 2019) bu akşam yayınlanacak.

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham Bayern Münih bu akşam saat 22.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak. White Hart Line'da oynanacak olan müsabaka Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Sissoko, Winks, Ndombele, Eriksen, Son, Kane

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Alcantara, Gnabry, Coutinho, Coman, Lewandowski