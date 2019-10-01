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maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham maçı hangi kanalda?

Futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmasında , Tottenham'a konuk olacak. Sporseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek. Peki , saat kaçta? Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 1.10.2019 17:04
Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda?

Sporseverlerin heyecanla beklediği Tottenham Bayern Münih maçına saatler kaldı. Merakla beklenne B Grubu maçında İngiltere'den Tottenham ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Tottenham-Bayern Münih maçı (1 Ekim 2019) bu akşam yayınlanacak.

TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham Bayern Münih bu akşam saat 22.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 2 ekranından naklen yayınlanacak. White Hart Line'da oynanacak olan müsabaka Fransız hakem Clement Turpin tarafından yönetilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Sissoko, Winks, Ndombele, Eriksen, Son, Kane

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Alcantara, Gnabry, Coutinho, Coman, Lewandowski

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Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda?
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