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'a çifte şok! Juanfran ve ...

Aytemiz ’da sakatlığı bulunan yaklaşık 6 ay, ’ın ise 2 ile 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 16:12
Alanyaspor'a çifte şok! Juanfran ve Salih Uçan...

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Juan Francisco Moreno Fuertes ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Dr. İsmail Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Fuertes'in tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını, oyuncunun 2 ile 4 hafta takımda uzak olacağını dile getirdi.

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Alanyaspor'a çifte şok! Juanfran ve Salih Uçan...
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