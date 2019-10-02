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, Inter'i evinde yıktı! Barcelona Inter (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası 8 maçla sona erdi. Gecenin en önemli karşılaşamalarından Inter maçında, İspanyol ekip geriye düştüğü maçı Inter karşısında 'lik skorla kazanarak, 3 puanı alan taraf oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.10.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 01:33
Barcelona, Inter'i evinde yıktı! Barcelona 2-1 Inter (MAÇ SONUCU)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılan 8 maçla tamamlandı.

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında Inter'i ağırladı. İtalyan ekibinin 2. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona, 58. dakikada Luis Suarez ile beraberliği yakaladı.

84. dakikada Uruguaylı yıldızı Suarez ile bir gol daha bulan Barcelona, rakibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Inter, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.

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Barcelona, Inter'i evinde yıktı! Barcelona 2-1 Inter (MAÇ SONUCU)
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