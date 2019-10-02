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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin ekibiyle karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 09:48
Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında yarın İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Beşiktaş - Wolverhampton maçı beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 mağlup oldu. Wolverhampton ise sahasında Portekiz temsilcisi Braga'ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Victor Ruiz son antrenmanda takımla çalıştı.

Grupta aynı saate Braga, Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ BU SEZON SADECE BİR MAÇ KAZANDI

Beşiktaş, kötü başladığı sezonda şu ana kadar sadece bir maç kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Resmi maçlarda 10 kez ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 16 gol gördü.

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Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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