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'ta başkan adaylarının son durumu...

Olağanüstü genel kurul öncesinde 'ta başkan adayları belli olmaya başladı. Şu ana kadar 3 isim ön plana çıkarken, sürpriz isimlerin aday olup olmayacağı merak konusu…

Giriş Tarihi: 2.10.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 16:10
Beşiktaş'ta başkan adaylarının son durumu...

Beşiktaş'ta 13 Ekim'de yapılacak seçim öncesinde gözler başkan Fikret Orman'a çevrildi. Orman'ın yakın çevresine başkanlığı düşünmediğini ve aday olmayacağını söylediği gelen haberler arasında...

Başkan adayı olması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin seçim çalışmaları için kolları sıvadığı ve başvuru için mecburi olan 250 imza için de çalışma başlattığı biliniyor. 2. Başkanlık yaptığı dönemden yönetim kurulundaki isimlerle de görüş alış verişinde bulunan Çebi'nin yakın zamanda adaylığını açıklayacağı öğrenildi.

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DİĞER ADAYLARIN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olağanüstü seçimde aday olması muhtemel olan İsmail Ünal da çalışmalarına devam ediyor. Camianın önde gelen isimleri ile görüşen Ünal'ın başkan adaylığı için başvurusunu yakın zamanda yapacağı öğrenildi. İsmail Ünal, özellikle nakit sorunu için çözüm arıyor.

Son seçimde 1617 oy alan Hürser Tekinoktay da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Kulüpteki ekonomik krizi çözebilmek için yeni projelerle kongre üyelerinin karşısına çıkacak olan Tekinoktay'ın 250 imza için girişimlere başladığı belirtildi.

Başkan Fikret Orman'ın aday olmaması durumunda, Beşiktaş'ın 3 adayla seçime gitmesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ta başkan adaylarının son durumu...
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