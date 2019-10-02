Fırtına’nın kalbi Sosa!

BASEL

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Beşıktaş galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman da sonunda aradığı 11'i buldu. Sağ açıkta Kamil Ahmet'in yerini bozmayacak olan Karaman, stoperde Hüseyin ve Hosseini'nin uyumundan memnun kaldı.Karaman'ın aldığı sorumluluktan mutlu olduğu Arjantinli yıldızla görüşerek,dediği öğrenildi. Bu arada Trabzonspor, Sosa'nın kaptanlık yaptığı 23 lig maçında sadece 2 kez kaybetti (14 galibiyet-7 beraberlik).UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da biletler dün satışa çıktı. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın 70 ila 500 TL arasında değişen biletlerine büyük ilgi gösterdi.TRABZONSPOR'DA sakatlığı nedeniyle 9 aydır sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi, eski gücüne kavuşmaya çalışıyor.Teknik ekibin verdiği program doğrultusunda çalışan Onazi, geçtiğimiz günlerde Lazio'ya tekrar dönmek istediğine dair ifadeler kullanmıştı. Bu sözlerine açıklık getiren Onazi,diye konuştu.