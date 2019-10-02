Fırtına’nın kalbi Sosa!

Beşıktaş galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman da sonunda aradığı 11'i buldu. Sağ açıkta Kamil Ahmet'in yerini bozmayacak olan Karaman, stoperde Hüseyin ve Hosseini'nin uyumundan memnun kaldı. Tecrübeli hocanın, sahadaki gözü kulağı ise yine kaptan Sosa olacak.
Karaman'ın aldığı sorumluluktan mutlu olduğu Arjantinli yıldızla görüşerek, "Sana çok güveniyorum"
dediği öğrenildi. Bu arada Trabzonspor, Sosa'nın kaptanlık yaptığı 23 lig maçında sadece 2 kez kaybetti (14 galibiyet-7 beraberlik).
BASEL BİLETLERİ KAPIŞ KAPIŞ
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da biletler dün satışa çıktı. Bordo-mavililer, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın 70 ila 500 TL arasında değişen biletlerine büyük ilgi gösterdi.
ONAZİ GÜÇ DEPOLUYOR
TRABZONSPOR'DA sakatlığı nedeniyle 9 aydır sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi, eski gücüne kavuşmaya çalışıyor. Nijeryalı oyuncunun milli maç arasından sonra az da olsa süre almaya başlaması bekleniyor.
Teknik ekibin verdiği program doğrultusunda çalışan Onazi, geçtiğimiz günlerde Lazio'ya tekrar dönmek istediğine dair ifadeler kullanmıştı. Bu sözlerine açıklık getiren Onazi, "Öncelikli hedefim Trabzonspor'da başarılı olmak"
diye konuştu.