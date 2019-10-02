Lille Chelsea maçı hangi kanalda? Lille Chelsea maçı saat kaçta ne zaman?

Şampiyonlar Ligi H grubu ikinci hafta maçında Lille sahasında İngiliz devi Chelsea'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler 'Lille Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?' sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Hatırlanacağı üzere ilk maçlarda Lille, Hollanda ekibi Ajax'a kaybetmişti. Öte yandan İngiliz devi Chelsea'de Valencia'ya sahasında kaybetmişti. Grup için oldukça büyük önem taşıyan bu mücadele de iki ekipte kazanmak istiyor. İşte Lille Chelsea maçı ile ilgili detaylar…

LİLLE CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Lille ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma BeIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

LİLLE İLK MAÇINDA AJAX'A 3-0 MAĞLUP OLMUŞTU

Son yarı finalist Ajax ile gruptaki ilk maçta karşılaşan Lille, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılarak grupları istemediği bir başlangıç yapmıştı. Bu akşam sahasında Chelsea'yi mağlup etmek isteyen Lille gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

CHELSEA'YE VALENCİA ŞOKU!

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında İspanyol takımı Valencia'yı sahasında ağırlayan Chelsea karşılaşmadan 0-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. Evinde beklenmedik bir şekilde kaybeden Chelsea, Lille karşısında 3 puan almak istiyor.