Liverpool Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ...Şampiyonlar Ligi gecesi...

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Liverpool, deplasmanda İtalya temsilcisi Napoli'ye 2-0 mağlup olmuştu. Salzburg ise Erling Braut Haland'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada Genk takımını 6-2 mağlup etti. Firmino, Salah, Mane ve Van Dijk'li kadrosuyla seyircisinin önüne çıkan Liverpool, kendi liginde oynadığı 7 maçı da kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
LİVERPOOL
ADRİAN, ARNOLD, VAN DİJK, LOVREN, ROBERTSON, FABİNHO, HENDERSON, WİJNALDUM, MANE, SALAH, FİRMİNO
SALZBURG
STANKOVİC, KRİSTENSEN, RAMALHO, PONGRACİC, ULMER, SZOBOSZLAİ, MWEPU, MİNAMİNO, ASHİMERU, KOİTA, HAALAND