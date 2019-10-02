Liverpool Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ...Şampiyonlar Ligi gecesi...

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Liverpool, deplasmanda İtalya temsilcisi Napoli'ye 2-0 mağlup olmuştu. Salzburg ise Erling Braut Haland'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada Genk takımını 6-2 mağlup etti. Firmino, Salah, Mane ve Van Dijk'li kadrosuyla seyircisinin önüne çıkan Liverpool, kendi liginde oynadığı 7 maçı da kazandı.

LİVERPOOL SALZBURG MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

MUHTEMEL 11'LER

LİVERPOOL

ADRİAN, ARNOLD, VAN DİJK, LOVREN, ROBERTSON, FABİNHO, HENDERSON, WİJNALDUM, MANE, SALAH, FİRMİNO

SALZBURG

STANKOVİC, KRİSTENSEN, RAMALHO, PONGRACİC, ULMER, SZOBOSZLAİ, MWEPU, MİNAMİNO, ASHİMERU, KOİTA, HAALAND