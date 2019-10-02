Manchester City Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Bu gece Şampiyonlar Ligi arenasında seyir zevki açısından en gözde maçlardan biri İngiltere'de oynanacak. İngiltere'de geçen sezon şampiyon olan bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde iyi başlayan Manchester City ile Hırvatistan'ı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Dinamo Zagreb karşı karşıya geliyor. Dinamo Zagreb de geçen hafta kendi sahasında Atalanta'yı 4-0 mağlup etmişti.

MANCHESTER CİTY DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelsi beIN MAX 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma 22:00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

MANCHESTER CİTY

EDERSON, CANCELO, OTAMENDİ, WALKER, ZİNCHENKO, RODRİ, İLKAY GÜNDOĞAN, DE BRUYNE, BERNARDO SİLVA, MAHREZ, AGÜERO

DİNAMO ZAGREB

LİVAKOVİC, PİNTO, EMİR DİLAVER, KEVİN CATHERİNE, MOUBANDJE, ADEMİ, MORO, DANİ OLMO, ATİEMWEN, HAJROVİC, PETKOVİC