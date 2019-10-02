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'a 'dan "tribün kapatma" cezası

Kulübü, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 14:40
Trabzonspor'a UEFA'dan tribün kapatma cezası

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Disiplin Kurulu tarafından, Sparta Prag ile Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağımız Basel karşılaşmasında güney kale arkası üst A blok, güney kale arkası üst G blok, güney kale arkası alt I, J, K ve L blokları bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır. Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."

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Trabzonspor'a UEFA'dan "tribün kapatma" cezası
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