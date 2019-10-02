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'dan Abdülkadir Ömür’e dev zam

Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesini 2025’e kadar uzatmayı planlayan , genç yeteneğin maaşını da 5.5 milyon TL’ye çıkardı.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür’e dev zam

Son iki sezonda sergilediği performansla Avrupalı devlerin gözdesi haline gelen ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür'e, Trabzonspor yönetimi jest yaptı. Almanya'da sol diz menisküsünden ameliyat olan ve sahalara dönüşünün 4-6 ayı bulması beklenen 20 yaşındaki oyuncunun, maaşına ciddi oranda zam yapıldı.

İç transferde Uğurcan, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun ile anlaşan bordo-mavililer, ardından Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu. Geçen sezon 2 milyon 300 bin TL kazanan genç oyuncunun, yeni anlaşmayla maaşı 5 milyon 500 bin TL'ye çıkarıldı.

TEKNİK HEYET TAKİPTE

Yüzde 139 zam alan Abdülkadir'in sakatlığının geçmesinin ardından ise Trabzonspor, 2022'de bitecek olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmayı planlıyor. Tedavisine Trabzon'da devam edilen oyuncunun durumunu teknik heyet de yakından izleniyor.

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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür’e dev zam
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