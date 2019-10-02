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Avrupa Ligi Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde temsilcimiz , yarın akşam sahasında Premier Lig ekiplerindne Wolverhampton’u ağırlayacak. K grubundaki ikinci mücadelesine çıkacak olan temsilcimiz, geçtiğimiz maçta Slovakya ekibi Slovan Bratislava’ya 4-2 mağlup olmuştu. Peki, Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman? İşte bu soruların yanıtları ve canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:15
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi K grubu ikinci maçında temsilcimiz , sahasında İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Wolverhampton'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele öncesi futbolseverler 'Beşiktaş Wolverhampton maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık. İşte Beşiktaş Wolverhampton maçının canlı yayın bilgileri…

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Wolverhampton maçı ile ilgili tüm detaylara ve maçın yayın kanalına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz...

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UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Wolverhampton maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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