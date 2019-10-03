Abdullah Avcı: Kendimi hep sorguluyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Wolverhampton maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında takımın çok gol yemesinden şikâyetçi oldu. Avcı şu ifadeleri kullandı: "Ben bu ülkede 5 senede 5 farklı oyun kurgusu oynatan bir hocayım. Ama benim çalıştığım takımlarda en fazla dikkat ettiğim şey savunma güvenliği. Bu, dünyada da böyledir. 14 tane gol yenmez. Bunun çalışmalarını parçadan bütüne yapan bir teknik adamım. Kendimi ve takımı sorguluyoruz. Sorgulamadan da gelişemeyiz."

BU MAÇ ÇIKIŞ İÇİN FIRSAT

"BIREYSEL hatalar için sadece Karius'u suçlayamayacağını kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncu grubuna inanıyorum, evet sancılı bir süreç. Bazen karışık oyunlar vardır, maç kazanırsın. Önemli olan tabii ki bunu sonuca yansıtmak, şu ana kadar yansıtamadık. Bireysel hatalar için sadece Karius'u konuşursak başkasının yaptığını kaçırırız. Hayat her gün sana yeni bir fırsat sunuyor, yarın da (bugün) bu fırsatlardan bir tanesi. Alacağımız bir galibiyetle umarım bu enerji yeniden yukarı çıkar."

DURUM KRITIK!

ŞAMPIYONLAR Ligi'ne doğrudan katılım hakkını kaybetmemek için Avrupa'da puanlara ihtiyacı olan Türk ekipleri adına bu akşamki maçlar çok önemli. Ukrayna (31.500), Hollanda (31.350) ve Avusturya (29.725) ile yarış içerisinde olan ve 30.600 puan ile 11. sırada yer alan Türkiye'nin elemesiz Şampiyonlar Ligi için ilk 10'da kendisine yer bulması gerekiyor. Avrupa'da haftayı Ukrayna'dan S.Donetsk üç puanla kapatırken, üç takımımızın da kazanması ilk 10 şansımızı artıracak.

BİZ SAHA İÇİNE BAKALIM

Avcı, Orman'ın bırakma kararı ile ilgili, "Biz Beşiktaş'a saha içinde alacağımız sonuçlarla yardım etmek istiyoruz" dedi. Atiba ise taraftarın desteğiyle kazanacaklarını söyledi.

BAŞKAN İLK KEZ GELDİ

GÖREVI bırakma kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu hamle sonrası dün ilk kez Ümraniye'ye geldi. Sahaya inip oyunculara başarı dileyen Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'yla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

115

Beşiktaş, Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 115 maçta 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 40 mağlubiyet gördü.

- BİR GÖRÜŞ - FATİH DOĞAN: Erken gol zora sokar

BEŞIKTAŞ'IN yolu yine Jorge Mendes ile kesişti. Eskiden futbolcu alışverişi yapılırken, şimdi de rakip oldular. Beşiktaş, Jorge Mendes'in akıl hocalığını yaptığı takıma karşı oynayacak. Jorge Mendes'in menajerliğin ötesinde fonlar yönettiğini biliyorduk. En son temsil ettiği fonlar için Wolves'u oluşturdu. Bu takımın kuruluş amacı, isim yapmak ve yetenekli oyuncuları al-sat yöntemiyle piyasada tüketen değil, üreten takım misyonunu oluşturmak. Bu yüzden Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedefliyorlar. Bunu da Beşiktaş gibi Şampiyonlar Ligi'nde isim yapmış, Avrupa'da bilinen takımları yenerek gerçekleştirmek isteyeceklerdir. Her ne kadar Premier Lig'de bir galibiyet alsalar da fizik kalitesi ve oyun disiplini, mevcut şartlarda Beşiktaş'tan daha iyi durumda. Beşiktaş psikolojik travmalar yaşıyor. Beşiktaş'ı yiyeceği erken bir gol normal bir futbol ikliminden uzaklaştırabilir. Beşiktaş için çok zor, Wolves için daha kolay bir maç.