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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal Standart Liege maçı canlı yayın kanalı

F Grubu ikinci maçı kapsamında , sahasında Belçika temsilcisi 'i ağırlayacak. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçtaki galibiyetinin ardından kendi taraftarları önünde sürpriz yaşamak istemiyor. Standart Liege ise zorlu İngiltere deplasmanında en az 1 puan çıkartmanın peşinde olacak. Bu doğrultuda, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını da oldukça merak ediliyor. Peki, Arsenal Standart Liege maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 16:25
Arsenal Standart Liege maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal Standart Liege maçı canlı yayın kanalı

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci maçında Belçika ekibi Standart Liege ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Arsenal, ilk maçta aldığı galibiyetin ardından yine üç puan parolası ile sahada olacak. Belçika temsilcisi Standart Liege de ilk maçtaki Guimaraes galibiyetinin ardından Arsenal deplasmanından en az bir puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Arsenal Standart Liege Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

ARSENAL STANDART LİEGE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal Standart Liege maçı bu akşam 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Martinez, Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney, Ceballos, Willock, Maitland-Niles, Mesut, Nelson, Martinelli

Standard Liege: Savic, Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory, Bastien, Bokadi, M'Poku, Gonzalez, Limbombe, Emond

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

*Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 7 maçının 6'sını kazandı.

*Standard Liege, bu turnuvadaki son 3 maçında kalesinde gol görmedi.

*Arsenal'in Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında en az 3 gol oldu.

*Standard Liege'in son karşılaşmasında en az 3 gol oldu.

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