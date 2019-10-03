Burak Yılmaz yok, forma Güven Yalçın'ın

TRABZONSPOR karşısında alınan 4-1'lik yenilgi ile büyük hüsran yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, bugünkü Wolverhampton maçında revizyona gidecek.

Avcı'nın, sakatlıktan yeni çıkan Victor Ruiz'i sahaya sürmeyeceği, iki maçtır tam hazır olmamasına rağmen 90 dakika oynayan Burak Yılmaz'ı riske atmayacağı, Caner Erkin'in yerine ise Rebocho'yu şans vereceği öğrenildi.

Necip'i yeniden 11'de düşünen tecrübeli teknik adamın forvette Trabzonspor'a karşı tek golü kaydeden Güven Yalçın'a formayı teslim edeceği kaydedildi.

Orta sahada ise Atiba, Elneny ve Ljajic üçlüsünün forma giymesi bekleniyor.