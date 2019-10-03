CANLI | Medipol Başakşehir - Borussia Mönchengladbach

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 19.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. Stuart Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Ginter, Wendt, Neuhaus, Elveti, Lainer, Kramer, Zakaria, Thuram, Plea, Embolo

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Maçtan notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenildi.

Avrupa'da 22. Maç

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 22. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.



Medipol Başakşehir grubun ilk maçında Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu.

Okan Buruk ilk peşinde

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika ekibi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasındaki rövanşı ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.