Galatasaray taraftarından Ryan Babel'e eleştiri yağmuru

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi. Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti. Öyleki oyundan çıkardığı Belhanda'yı tebrik eden Terim, Babel'e aynı davranışı yapmadı.

YILDA 4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR

TARAFTARLAR ise Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu. İmza parası ve bonuslarla yılda 4.3 milyon Euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede. Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.

ONYEKURU DÖNEBILIR!

Monaco'da yedeğe düşen yıldız oyuncu için Nijerya basınından sürpriz bir iddia geldi

GEÇEN sezon G.Saray'da kiralık oynayan ve bu yıl Monaco'ya transfer olan Onyekuru, sakatlık sonrası yedeğe düştü. AOI Football'ın haberine göre Onyekuru, Ocak ayında daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralık olarak gitmeyi düşünüyor. Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'da mutlu günler geçirdiği için yeniden Aslan'a dönmek istediği kaydedildi. Onyekuru, geçen sezon attığı 14 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

Fatih Terim çenesindeki kırığa rağmen sahaya çıkan Belhanda'yı 62. dakikada Feghouli ile değiştirirken, oyuncusunun elini sıkarak kenara aldı.

Babel 64'te yerini Andone'ye bıraktı. Ancak kenara gelirken hocası Fatih Terim oyuncusuna bakmamayı tercih etti.

2: Babel, bu sezon 9 resmi maça da ilk 11 başladı. 784 dakika sahada kalan 33 yaşındaki oyuncu sadece 2 gol atabildi.

- BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK: Sosa'ya bakın

BABEL ilk haftalarda hazır olmayan takım arkadaşlarının yanında sazı eline alan adamdı. Ama bu oyun solo konser verilecek oyun değil. Kendi görevlerinin dışında orkestra şefliğine de soyunurken milli maç trafiğiyle birlikte yaşından dolayı yorgun düştü. Sol kanatta oynarken birinci görevinin Falcao'yu beslemek olduğunu kabul etmeli. Terim onun kalitesine ve tecrübesine inandığından PSG maçında da 11'de yer verdi ama çift santrforlu oyunda Falcao'nun partneri Andone olmalı.

BELHANDA'NIN G.Saray'da neleri yapmadığını anlayabilmek için Sosa'nın Trabzonspor'da neler yaptığını görmek lazım. Mesele 10 numara ya da 8 numara olmakta değil, o bölgede üretken olacaksınız. Gol, asist, golü hazırlayan bir ara pas... Belhanda'da bunlar yok. İki yıldır ileriye top taşıyor diyerek değirmen döndürülmez. PSG karşısında Seri'nin oyununu gördükten sonra Lemina'nın dönüşüyle birlikte G.Saray orta sahası Nzonzi-Lemina-Seri olur. Belhanda için artık kalan tek pozisyon Nice'te olduğu gibi sol uç olur. Orada da G.Saray üçlü forvet oynadığında Babel ile forma yarışı verir. Onu maske ile oynatma ısrarı G.Saray'a çok şey kaybettirdi. Unutmayın, PSG maçının en iyisi Seri, maskeli Belhanda yüzünden derbide tribündeydi.