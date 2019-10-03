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Son dakika: 'ta, maçı öncesi şoku

'a 'dan kötü haber geldi! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın UEFA ikinci haftasında oynanacak olan maçının kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 13:58
Son dakika: Beşiktaş'ta, Wolverhampton maçı öncesi Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton ile karşılaşacak. Maç öncesi beIN SPORTS'ta yer alan habere göre siyah beyazlı ekibin milli forveri Burak Yılmaz'ın, bu zorlu maçın kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve sadece 2 lig maçında forma giyip 1 gol atan Burak Yılmaz, zorlu Wolves maçında da takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Beşiktaş'ın forvet hattında bu maçta Diaby ya da Güven Yalçın'ın oynaması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş'ta, Wolverhampton maçı öncesi Burak Yılmaz şoku
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