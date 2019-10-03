Son dakika: Beşiktaş'ta, Wolverhampton maçı öncesi Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton ile karşılaşacak. Maç öncesi beIN SPORTS'ta yer alan habere göre siyah beyazlı ekibin milli forveri Burak Yılmaz'ın, bu zorlu maçın kadrosunda yer almadığı ifade edildi.

Sezon başından bu yana sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve sadece 2 lig maçında forma giyip 1 gol atan Burak Yılmaz, zorlu Wolves maçında da takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Beşiktaş'ın forvet hattında bu maçta Diaby ya da Güven Yalçın'ın oynaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Yeni Başkanı Kim Olacak? / A Spor / Sabah Sporu / 03.10.2019