Trabzonspor Basel Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Trabzonspor, ilk maçta aldığı yenilginin ardından üç puan parolası ile sahada olacak. İsviçre temsilcisi Basel de ilk maçtaki Krasnodar galibiyetinin ardından Trabzon deplasmanından en az bir puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Trabzonspor Basel Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

TRABZONSPOR BASEL AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, zorlu geçmesi beklenen Avrupa Ligi mücadelesi hakkında bilgi edinebilir, Trabzonspor Basel maçı canlı yayın kanalı ile merak edilen tüm ayrıntılara ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.