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Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçı kapsamında temsilcimiz , sahasında İsviçre temsilcisi 'i ağırlayacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçtaki Getafe yenilgisinin ardından kendi taraftarları önünde sürpriz yaşamak istemiyor. Basel ise zorlu Türkiye deplasmanında en az 1 puan çıkartmanın peşinde olacak. Bu doğrultuda, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını da oldukça merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 3.10.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 17:20
Trabzonspor Basel Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimiz , UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre ekibi ile karşılaşacak. Sahasında bir sürpriz yaşamak istemeyen Trabzonspor, ilk maçta aldığı yenilginin ardından üç puan parolası ile sahada olacak. İsviçre temsilcisi Basel de ilk maçtaki Krasnodar galibiyetinin ardından Trabzon deplasmanından en az bir puan çıkartmak istiyor. Tam bu noktada, karşılaşmaya yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Trabzonspor Basel Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusu oldukça merak ediliyor.

TRABZONSPOR BASEL AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, zorlu geçmesi beklenen Avrupa Ligi mücadelesi hakkında bilgi edinebilir, Trabzonspor Basel maçı canlı yayın kanalı ile merak edilen tüm ayrıntılara ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.

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Trabzonspor Basel Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Trabzonspor Basel maçı ne zaman, saat kaçta?
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