UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ilk galibiyetlerin peşinde

TRABZONSPOR, C Grubu'nda lider durumdaki Basel'i sahasında ağırlayacak. Mücadele 22.00'de başlayacak...

SÜPER Lig'de Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, bugün sahasında Avrupa Ligi C Grubu'nda lider durumdaki Basel'i konuk edecek. Gruptaki ilk maçında Getafe'ye 1-0 kaybeden Fırtına, bu kez taraftarının desteğiyle 3 puanı alıp avantaj kazanmak istiyor.

J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile oynayacak olan M.BAŞAKŞEHIR'in hedefi ağır Roma yenilgisini unutturmak...

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 kaybeden turunculacivertli ekipte, maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Mücadele saat 19.55'te başlayacak.

K Grubu'ndaki ilk maçını kaybeden BEŞIKTAŞ, 19.55'te Wolverhampton karşısında kötü gidişine son vermek istiyor...

SON 5 resmi maçında galip gelemeyen ve yönetim kriziyle uğraşan Beşiktaş'ın Avrupa sınavında bugünkü rakibi İngiliz ekibi Wolverhampton… Siyah-beyazlılar, bu müsabakayı kazanıp hem nefes almak hem de grupta üst sıralara tırmanmak amacında.