Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi (Canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılıyor. Kura çekiminde Fenerbahçe'nin de rakibi belli olacak.

ZTK 4. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den kupaya bu turda dahil olacak olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

A Spor'dan canlı yayınlanacak kura çekimini Sabah.com.tr'den de izleyebilirsiniz...

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