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kura çekimi: 'nin rakibi kim oldu?

4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.00'de başladı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile 4. tur eşleşmeleri belli oluyor. Ziraat Türkie Kupası kura çekimi sonrası '''nin rakibi kim oldu'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer aldı. İşte ZTK'da 4. tur eşleşmeleri!

Giriş Tarihi: 3.10.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 11:27
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Futbol severlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün yapılıyor. Yapılan kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ: FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

Kura çekimi başladı. Şu ana kadar yapılan eşleşmeler şöyle:

Gaziantep FK - Turgutluspor

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor

Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor

Kırklarelispor - MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
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