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2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye ile Estonya yenişemedi

2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında Türkiye evinde Estonya ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Takım bu sonuçla gruptaki ilk puanını elde etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 18:32
2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye ile Estonya yenişemedi

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Estonya ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlı ekip, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de izledi

Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Özdemir'in yanı sıra, TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Stat: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri

Hakemler: Marta Frias Acedo, Silvia Fernandez Perez, Carmela Capistrós Bitrian (İspanya)

Türkiye: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 78 Selin Dişli), Fatma Kara, Kader Hançar, Ecem Cümert (Dk. 64 Medine Erkan), Ebru Uzungüney (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Melike Pekel

Estonya: Kork, Raadik, Raamet, Zlidnis, Murkhain, Bannikova (Dk. 90 Rosen), Ounpuu, Loo, Kubassova, Tammik (Dk. 76 Laas), Aarna (Dk. 85 Saar)

Sarı kartlar: Dk. 45 Selen Altunkulak, Dk. 90 Kader Hançar (Türkiye)

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2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye ile Estonya yenişemedi
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