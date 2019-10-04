Altay 2 - 1 Bursaspor (MAÇ SONUCU)

Lig'de 7. haftanın açılış karşılaşmasında Altay sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Tatos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Paixao, düzgün bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0



29. dakikada Shehu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay'ın şutunda kaleci Emre kritik bir kurtarışa imza attı.



30. dakikada hızlı gelişen Altay atağında yaklaşık 25 metre topu süren Kappel, penaltı noktasındaki Tatos'a çevirdi. Tatos düzgün bir vuruşla golü yaptı. 2-0

45+1. dakikada Musa'nın kullandığı serbest vuruşta Kubilay'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Topu önünde bulan Diarra'nın vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

61. dakikada Paxiao'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel'in zayıf vuruşunda top kalecide kaldı.

67. dakikada Latovlevici'nin şutunda top direkten dönerken, boşta kalan topu Abdülkerim uzaklaştırdı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

Altay: Emre, Erhan, Gencer, Abdülkerim, Murat, Deniz (Yılmaz dk. 65), Tavares, Tatos (Oğuz Han dk. 75), Kappel, Putsila (İbrahim dk. 89 ?), Paixao

Yedekler: Cihan, Eren, Hüsamettin, Hakan, Cenk, Leandrinho, Özgür

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Latovlevici, Aykut, Burak, Emirhan (Selçuk dk. 83), Musa (Igor dk. 68), Özer (Seleznov dk. 78), Kubilay

Yedekler: Onurcan, Cüneyt, Ramazan, Jani, Seleznov, Ali, İsmail, Rüştü

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Paixao (dk. 9), Tatos (dk. 30) (Altay), Diarra (dk. 45+1) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim, Deniz, Gencer, Tatos, Abdülkerim (Altay), Burak, Özer, Aykut, Selçuk (Bursaspor)