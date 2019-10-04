Derbi 11’iyle devam

BUGÜN NELER OLDU

Altı haftalık zorlu fikstür periyodunu tamamlayan Fenerbahçe, gözünü milli ara öncesi son randevuya çevirdi.Fenerbahçe 11 puanla çıktığı 6 maçlık serinin ardından Antalya maçıyla galibiyet serisine başlamak ve önce liderliği alıp ardından devre arasına güçlü bir şekilde girmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbide istatistikleriyle zirve yapan takımda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.Tecrübeli teknik adam eksikleri de göz önüne alarak Galatasaray maçındaki 11'i Antalya karşısında aynen sahaya sürecek. Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.Mücadelede, taraftarların tribünlerin tamamını doldurması bekleniyor.Fenerbahçe, evinde oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son yenilgisini 28 Ekim 2018'de Ankaragücü karşısında alan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'deki lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın jokeri olan Ozan Tufan, Antalyaspor maçında da tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Sarılacivertli futbolcu,dedi.