Derbi 11’iyle devam

Altı haftalık zorlu fikstür periyodunu tamamlayan Fenerbahçe, gözünü milli ara öncesi son randevuya çevirdi. Sarı-lacivertliler bu akşam saat 20.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe 11 puanla çıktığı 6 maçlık serinin ardından Antalya maçıyla galibiyet serisine başlamak ve önce liderliği alıp ardından devre arasına güçlü bir şekilde girmek istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbide istatistikleriyle zirve yapan takımda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.
MOSES DE RİSKE EDİLMEYECEK
Tecrübeli teknik adam eksikleri de göz önüne alarak Galatasaray maçındaki 11'i Antalya karşısında aynen sahaya sürecek. Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Tam hazır olmayan Victor Moses ise bu hafta da riske edilmeyecek.
Mücadelede, taraftarların tribünlerin tamamını doldurması bekleniyor.
KADIKÖY'DE 15 MAÇTIR YENİLMİYOR
Fenerbahçe, evinde oynadığı son 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son yenilgisini 28 Ekim 2018'de Ankaragücü karşısında alan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy'deki lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada 30 lig maçında 22 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın jokeri olan Ozan Tufan, Antalyaspor maçında da tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Sarılacivertli futbolcu, "Hedefimiz zaten şampiyonluk. Takım arkadaşlarım, teknik heyet, yönetim kurulumuz ve taraftarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. 29. şampiyonluğumuz için bu kadro çok müsait. Olgunlaşmış arkadaşlarımız var. Şampiyonluk için en favori, en iddialı takımlardan biriyiz"
dedi.