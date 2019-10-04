Haber hattı

Btc Türk Yeni Malatyaspor evinde Denizlispor'u ağırlıyor
SÜPER Lig'de bugün Btc Türk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.
Geride kalan 6 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Denizlispor karşısında galibiyete ulaşarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Gökhan Töre, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.
Saatlerini çalmak istemiş!
İNGILTERE'DE büyük infial uyandıran Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi için yargılanan sanıklardan Ashley Smith, iki futbolcunun kol saatlerini çalmak için eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bu itirafın ardından hakim Canavan, sanık Smith'in 1 Kasım'da yapılacak sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mesut ile Kolasinac Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.
Tekfen Holding&Daçka 1 yıl daha
TEKFEN Holding, Darüşşafaka Basketbol A Takımı'na bu yıl da destek vermeye devam edecek. Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin uzun zamandır sanat ve eğitime verilen desteği geçen sene ilk kez spora taşıdıklarını belirterek, bu desteği toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen, sayılan ve değer verilen bir kurumun takımına vermenin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.
Fransa'da Pogba bize karşı yok
A Milli Futbol Takımımız'ın Euro 2020 elemelerinde 14 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Manchester United'dan Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe, Barcelona'dan Antoine Griezmann ve Chelsea'den N'Golo Kante gibi önemli isimler ise aday kadroda yer aldı.
Metin Diyadin'e 5 maç ceza çıktı
PFDK, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e, Gençlerbirliği ile oynanan maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç men ile 46 bin lira para cezası verdi. Fenerbahçe derbisinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Türk Telekom'daki kuzey tribün 106, 107, 108, güney tribün 118, 119, 120, 121 bloktaki Galatasaraylı taraftarların biletleri bloke edildi. Kanarya'da ise misafir tribün 418, 419, 420 bloktaki sarılacivertli taraftarların elektronik biletleri bir maçlığına men edildi.