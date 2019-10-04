Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de bugün Btc Türk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.Geride kalan 6 maçta 7 puan toplayan sarı-siyahlılar, Denizlispor karşısında galibiyete ulaşarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Gökhan Töre, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemeyecek.İNGILTERE'DE büyük infial uyandıran Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı girişimi için yargılanan sanıklardan Ashley Smith, iki futbolcunun kol saatlerini çalmak için eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti.Mesut ile Kolasinac Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.TEKFEN Holding, Darüşşafaka Basketbol A Takımı'na bu yıl da destek vermeye devam edecek. Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin uzun zamandır sanat ve eğitime verilen desteği geçen sene ilk kez spora taşıdıklarını belirterek, bu desteği toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen, sayılan ve değer verilen bir kurumun takımına vermenin kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.A Milli Futbol Takımımız'ın Euro 2020 elemelerinde 14 Ekim'de deplasmanda karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Manchester United'dan Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe, Barcelona'dan Antoine Griezmann ve Chelsea'den N'Golo Kante gibi önemli isimler ise aday kadroda yer aldı.PFDK, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e, Gençlerbirliği ile oynanan maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç men ile 46 bin lira para cezası verdi. Fenerbahçe derbisinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Türk Telekom'daki kuzey tribün 106, 107, 108, güney tribün 118, 119, 120, 121 bloktaki Galatasaraylı taraftarların biletleri bloke edildi. Kanarya'da ise misafir tribün 418, 419, 420 bloktaki sarılacivertli taraftarların elektronik biletleri bir maçlığına men edildi.