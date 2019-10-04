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'da 7 eksik

İstikbal Mobilya 'da; kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah, Pedro Henrique, sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor, Artem Kravets, Şamil Çinaz, Alpay Çelebi ve Yasir Subaşı yarın oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 14:05
Kayserispor'da 7 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında deplasmanda Göztepe'nin konuğu olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yasir Subaşı, maç kadrosuna alınmadı. Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın geçmesi için hafta boyunca gerçekleştirilen tedavi netice vermedi. Dizindeki şişliğin tam anlamı ile geçmemesinden ötürü Yasir, İzmir kafilesine alınmadı.

Bugün sabah tarifeli uçakla İzmir'e giderek kampa giren istikbal Mobilya Kayserispor'da kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah, Pedro Henrique, sakatlıkları bulunan Emmanuel Adebayor, Artem Kravets, Şamil Çinaz, Alpay Çelebi ve Yasir Subaşı yarınki maçta forma giyemeyecek.

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Kayserispor'da 7 eksik
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