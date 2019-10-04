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Medipol 90’da yıkıldı

Alman ekibi karşısında ile öne geçen temsilcimiz Medipol , 90’da ’ın golüne engel olamadı

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Medipol Başakşehir 90’da yıkıldı
Avrupa Ligi'nde ilk hafta Roma'ya yenilen Medipol Başakşehir, evinde Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. 55. dakikada Crivelli'nin asistinde savunmanın arkasına sarkan Edin Visca ağları bulup Başakşehir'in Avrupa'daki 6 maçlık golsüzlük serisine de nokta koydu. Fırsatlara rağmen 2. golü bulamaya Başakşehir, 90'da Herrmann'ın golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu: 1-1. Gruptaki diğer maçta ise Wolfsberger ile Roma 1-1 berabere kaldı.

- Stat neden boş?
- Bizim suçumuz değil!
Başakşehir taraftarlarına ayrılan yerler boş kalırken Alman bir taraftar M'gladbach'a "Stat neden boş?" diye mesaj attı. Alman kulübü ise bu fotoğrafı paylaşıp "Bizim suçumuz değil" yanıtını verdi.

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Medipol Başakşehir 90’da yıkıldı
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