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Son dakika: ’nun soruşturmasında karar verildi…

2018 yılında milli futbolcu hakkında başlatılan soruşturmasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Halen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de forma giyen Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasıyla ilgili verilen kararı Hürriyet Gazetesi muhabiri açıkladı. İşte son dakika açıklamasına ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 4.10.2019 23:35 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 23:37
Son dakika: Emre Belözoğlu’nun FETÖ soruşturmasında karar verildi…

Milli futbolcu hakkında 2018 yılında başlatılan soruşturması son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hürriyet Gazetesi muhabiri tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları şöyle…

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Son dakika: Emre Belözoğlu’nun FETÖ soruşturmasında karar verildi…
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