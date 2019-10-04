Son dakika: Emre Belözoğlu’nun FETÖ soruşturmasında karar verildi…

2018 yılında milli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında başlatılan FETÖ soruşturmasına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanıyor. Halen Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de forma giyen Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasıyla ilgili verilen kararı Hürriyet Gazetesi muhabiri açıkladı. İşte son dakika açıklamasına ilişkin tüm bilgiler…
Giriş Tarihi: 4.10.2019 23:35Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 23:37
Milli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında 2018 yılında başlatılan FETÖ soruşturması son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hürriyet Gazetesi muhabiri tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları şöyle…