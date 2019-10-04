Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Wolverhampton maçı öncesi ve sonrasında Beşiktaş'ta öyle şeyler yaşandı ki...

maçı öncesi ve sonrasında 'ta öyle şeyler yaşandı ki...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci maçında , sahasında Wanderers'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Peki siyah beyazlı takımda midesi bulandığı için kadroya alınmayan futbolcu kim? Hangi futbolcu ağlaya ağlaya sahadan ayrıldı? Karşılaşma sonrası röportaj teklifini "Yüzümüz mü var?" diyerek reddeden futbolcu hangisi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.10.2019 09:06 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 09:09
Wolverhampton maçı öncesi ve sonrasında Beşiktaş'ta öyle şeyler yaşandı ki...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında ile karşılaşan 'ta maç öncesi iki şok birden yaşandı.

Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Wolverhampton maçı öncesi ve sonrasında Beşiktaş'ta öyle şeyler yaşandı ki...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN