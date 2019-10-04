Wolverhampton maçı öncesi ve sonrasında Beşiktaş'ta öyle şeyler yaşandı ki...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton Wanderers'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Peki siyah beyazlı takımda midesi bulandığı için kadroya alınmayan futbolcu kim? Hangi futbolcu ağlaya ağlaya sahadan ayrıldı? Karşılaşma sonrası röportaj teklifini "Yüzümüz mü var?" diyerek reddeden futbolcu hangisi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 4.10.2019 09:06Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 09:09
UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Wolverhampton ile karşılaşan Beşiktaş'ta maç öncesi iki şok birden yaşandı.