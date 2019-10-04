Yazık oldu

MAÇIN RÖNTGENİ

KRASNODAR'A 5 gol atan Basel ile oynayacak olmanın çekingenliği ile başlayan maç hiç beklenildiği gibi olmadı. Bordo-Mavililer pozisyon verse de rakip kalede daha fazlasını bulmayı başardı.

20. dakikada yenilen bir duran top golüne yine Abdulkadir Parmak'ın enfes duran top golüyle cevap veren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, rakibin tepkisizliğini görünce Nwakaeme ve Jose Sosa'yı oyuna alarak direkt maçı kazanma yoluna gitti.

OYUNA sonradan giren bu ikilinin katkısıyla Trabzonspor aradığı golü de buldu ancak sadece iki dakika koruyabildi. Golün heyecanını henüz üzerinden atamayan Trabzonspor'da, savunma ve orta saha arasındaki iletişim bozukluğu beraberlik golüne neden oldu.

KARAMAN'IN iki santrfor Sörloth ve Sturridge'yi oyundan alıp son 10 dakikada Nwakaeme'yi forvette oynatması farklı bir hamle oldu ancak rakibin daha fazla çıkmasına sebebiyet verdi.

İLK kez 11'e giren Daniel Sturridge'in tam hazır olmadığı net gözükse de karşılaşma içerisindeki teknik hareketleri, form tuttuğunda neler yapabileceğini gösterdi.

'Krasnodar maçı çok daha önemli'

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, önemli bir avantajı kaybettiklerini söyledi. Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten bordo-mavili teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Başaramadık ama oynanan oyun ve mücadeleden memnunum. Ligde her müsabaka zor Avrupa'da daha da zor. Kazanabilirdik ve o zaman çok farklı konuşurduk. Artık Krasnodar maçı çok daha önemli hale geldi. Basel ve Getafe avantaj olarak önümüzde. Biz her maça kazanmak için çıkacağız ve bu doğrultuda ilerleyeceğiz."

Ünal Karaman'ın maçın ardından basın toplantısı sadece 1 dakika sürdü. Karaman soru sorulmayınca 1 dakika içinde toplantıyı tamamladı.

Kaleye 'uzak' kaldı

TRABZONSPOR'DA dün gece ilk kez 11'e giren Sturridge etkili olamadı. Bordo mavililerle 4 maçta 149 dakika sahada kalan İngiliz forvet henüz isabetli şut atamadı. Sturridge bu maçlarda rakip kaleleri 4 kez yokladı ve ağlarla topu buluşturamadı. İngiliz oyuncu, UEFA Avrupa Lİgi'nde ise 2 maçta 125 dakika sahada kalıp 1 şut atabildi.

Her açıdan muhteşem bir gol!

ABDULKADIR Parmak'ın serbest vuruştan attığı muhteşem golü tribünden cep telefonları ile çeken ve sosyal medyadan paylaşan taraftarlar, seyredenlere de "Her açıdan muhteşem" dedirttiler. Abdulkadir ise, "Bu golü atacağımı rüyamda görmüştüm. O yüzden Sturridge de istemesine rağmen topa ben vurdum. İyi de oldu" dedi.

Hüseyin Türkmen sağ bekte oynadı

TRABZONSPOR Teknik direktörü Ünal Karaman, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden Nwakaeme, Sosa ve Pereira'nın yanı sıra son Beşiktaş maçında etkili olan Kamil Ahmet'i kulübeye çekti. Sosa'nın yerine Doğan Erdoğan, Nwakaeme'nin yerine Sturridge, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Avdijaj, Pereira'nın yerine ise Campi oynadı. Stoper Hüseyin Türkmen, dinlendirilen Pereira'nın yerine sağ bekte ter döktü.

Getafe'den 2'de 2

C GRUBU'NDA gecenin diğer maçında Getafe, Krasnodar'ı deplasmanda Angel'in golleri ile 2-1 yendi. Ev sahibi takımın tek golünü Süleymanov kaydetti. Gruptaki ilk maçında da Trabzonspor'u yenen İspanyol ekibi bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek, liderliği ele geçirdi.

Promise üzdü

KARİYERININ büyük bölümünü Türkiye'de geçiren ve Trabzonspor forması da giyen Nijeryalı futbolcu Isaac Promise hayatını kaybetti. ABD'nin Austin Bold Kulübü'nden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun önceki gün kalp krizi geçirerek vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.