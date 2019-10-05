Avrupa'da hayal kırıklığı: Beşi ancak bir Dudelange etti

Bu sezon Avrupa kupalarında boy gösteren 5 takımımız, saha karneleriyle ülkemize ancak 8 puan katkı sağlayabildi. Futbolun en zayıf halkalarından birisi olan Lüksemburg'un temsilcisi F91 Dudelange ise tek başına 7.5 puana ulaşarak ekiplerimizin toplam performansına yakın bir başarı elde etti.

Beşiktaş'la aynı grupta yer alan ve yaklaşık 11 milyon Euro kadro değerine sahip olan Slovan Bratislava ise 8 puan topladı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almasından dolayı hak kazandığı 4 puan bonus hesaplamaya katılmadığında, Cimbom saha içi karnesiyle 1 puanda kaldı.

Trabzonspor 3.5 puanla en başarılı Türk takımı oldu. Yeni Malatyaspor 2.5, Başakşehir 1 puanlık katkı yaparken Beşiktaş sıfır çekti. Bu kötü performans ülkeler sıralamasındaki 11.'liğimizi de tehlikeye soktu.





Listede 9. olan Hollanda ve 10. sırada yer alan Ukrayna farkı giderek açarken 31 puanlı Türkiye'yi, 29.925 puana sahip Avusturya da geride bırakmak üzere.

Türk ekipleri, Avusturya takımlarının gerisinde kalırlarsa 2020-21 sezonu itibarıyla lig şampiyonumuz, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için eleme turu oynamak zorunda kalacak.

Avrupa'daki temsilcilerimiz toplam 8 puanla, tek başına 7.5 puanı olan Lüksemburg ekibini zar zor geçebildi.