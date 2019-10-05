Başkan müjdeyi verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da camia oynanan oyundan memnun… Önemli fırsatların harcandığı karşılaşmada futbolcuların canını dişine takarak mücadele ettiğini söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şu an yarış Basel, Getafe ve bizim aramızda geçiyor. Birkaç hafta öncesine kadar 'ayağı takıldı, düştü' denilen takımın üç gün arayla oynadığı maçları görüyorsunuz. Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var. Yeter ki bu futbolu oynayalım"
diye konuştu.
SOSA YÜKÜ TAŞIYOR
SÖZLEŞMELERI sezon sonunda bitecek olan Sosa ve Novak'ın durumları hakkında da konuşan Başkan Ağaoğlu, taraftarı sevindirecek haberi verdi. İki oyuncuyla da görüşme halinde olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'le sözleşme uzattık. Sırada Sosa ve Novak var. O konuda sıkıntı yok. Daha işin başındayız. İkisi de iyi oynuyor. Sosa takımın yükünü taşıyor"
ifadesini kullandı.
CALEB EKUBAN GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor'da ayak tarak kemiği kırılan ve 16 Eylül'de ameliyat edilen Caleb Ekuban, takıma geri dönüyor. 25 yaşındaki Ganalı forvet, haftaya Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. Ağır bir sakatlık geçiren Ekuban'ın bir süre yürüyüş yapacağı, sahalara dönmesinin ise 1 ayı bulabileceği öğrenildi.
RİZE'YE BEŞİKTAŞ 11'İ
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın yarınki Ç.Rize maçına, Beşiktaş zaferine imza atan 11 ile çıkması bekleniyor. Derbide olduğu gibi kalede Uğurcan, savunmada Pereira, Hosseini, Hüseyin ve Novak'a görev verecek olan Karaman'ın defansın önünde Mikel, orta alanda Kamil, Sosa, Abdulkadir, Nwakaeme, ileride ise Sörloth'u oynatmayı planladığı öğrenildi.