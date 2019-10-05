Başkan müjdeyi verdi

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BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da camia oynanan oyundan memnun… Önemli fırsatların harcandığı karşılaşmada futbolcuların canını dişine takarak mücadele ettiğini söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu,diye konuştu.SÖZLEŞMELERI sezon sonunda bitecek olan Sosa ve Novak'ın durumları hakkında da konuşan Başkan Ağaoğlu, taraftarı sevindirecek haberi verdi. İki oyuncuyla da görüşme halinde olduklarını kaydeden Ağaoğlu,ifadesini kullandı.Trabzonspor'da ayak tarak kemiği kırılan ve 16 Eylül'de ameliyat edilen Caleb Ekuban, takıma geri dönüyor. 25 yaşındaki Ganalı forvet, haftaya Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalara başlayacak. Ağır bir sakatlık geçiren Ekuban'ın bir süre yürüyüş yapacağı, sahalara dönmesinin ise 1 ayı bulabileceği öğrenildi.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın yarınki Ç.Rize maçına, Beşiktaş zaferine imza atan 11 ile çıkması bekleniyor. Derbide olduğu gibi kalede Uğurcan, savunmada Pereira, Hosseini, Hüseyin ve Novak'a görev verecek olan Karaman'ın defansın önünde Mikel, orta alanda Kamil, Sosa, Abdulkadir, Nwakaeme, ileride ise Sörloth'u oynatmayı planladığı öğrenildi.