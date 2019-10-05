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'un fiyatı yarı yarıya düştü

’tan ’a 22 milyon Euro’ya transfer olan Cenk, İngiliz ekibinin satış listesine koyuldu. Fiyatı ise 11 milyon Euro

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Cenk Tosun'un fiyatı yarı yarıya düştü

Beşiktaş'ta lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla 2018'in Ocak ayında 22 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiliz ekibinde beklenen performansı bir türlü gösteremedi.

İstediği süreyi bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Ada ekibinin satış listesine koyuldu. İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; Cenk Tosun için belirlenen bonservis rakamı 11 milyon Euro...

Geçtiğimiz hafta Everton'a Cenk Tosun için transfer teklifinde bulunan Katar ekibi Al Gharafa, milli oyuncuyu transfere ikna edememişti.

Özellikle bu yaz döneminde Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in kadroya katılması sonrası forma şansı iyice zora giren Cenk, bu sezon sadece 2 maçta sahada yer alabildi.

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Cenk Tosun'un fiyatı yarı yarıya düştü
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