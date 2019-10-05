Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor: Maçın röntgeni

MAÇ F.Bahçe'nin Ankaragücü karşısında oynadığı mücadele ile birebir aynı başladı. Baskı kurmaya çalışan Kanarya, savunma göbeğini delen bir koşuyla yenik duruma düştü. Bu kez golün adı Orgill değil Ufuk'tu.

DEVAMINDA F.Bahçe istediği baskıyı oluşturdu. Ancak takımda kanat özelliği olan iki oyuncunun da sakat olması, baskının üretkenliğe dönüşmesini engelledi. İlk yarı orta yapmaya çalışan tek isim Isla da isabet bulamadı.

İKİNCİ devrede önce Zajc ardından Deniz hamleleri geldi. Deniz'in soldan bindirmeleri tehlikeler yaratsa da skoru dengelemeye yetmedi. Miha Zajc yakaladığı iki fırsatla gole çok yaklaştı ancak son vuruş konsantrasyonu düşüktü.

EMRE'NİN çıkışı F.Bahçe'nin temposunu epey düşürdü. Mevlüt hamlesi, takım yorulduktan sonra geldiği için bir şey ifade etmedi. F.Bahçe baskın olmasına rağmen pozisyon sayısı düşüklüğü nedeniyle kaybetti.

F.BAHÇE oynadığı 4 iç saha maçında da üstün olan taraftı. Ancak bu mücadelelerde puan kaybı 5... Oyun temposu yüksek, puan ortalaması düşük bir dönem geride kaldı. Milli ara sonrası sonuç odaklı oyun şart!

'Yeter artık bu kaçıncı hata!'

F.BAHÇE'DE stoper oynatılması tartışma konusu olan Jailson dün yaptığı hatayla taraftarı yine çıldırttı. Alanyaspor maçındaki trajikomik hatasıyla takımına gol yediren Brezilyalı, dün de Antalyaspor'un golünde rakibinin adeta önünü açtı. Orta sahada önünde bulduğu topla ilerleyen Ufuk Akyol'a Jailson müdahalede bulunmadı, kırmızı-beyazlı oyuncu da rahatça ceza sahasına girip ağları sarstı. Bu gol sonrası çileden çıkan taraftarlar sosyal medyada, "Jailson ısrarı bize pahalıya patlayacak… Bu kaçıncı hata, yeter artık" yorumlarını yaptılar.

Başımıza gelen bir kazaydı

Ersun Yanal, kayıp 3 puan için üzgün olduğunu belirterek taraftarlara mesaj gönderdi...

Antalyaspor karşısında çok önemli 3 puandan olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularının kazanmak için mücadele ettiğini ancak başaramadıklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık, daha önce de biliyorduk bunu. Çözümü ise özellikle kanatlardan çok iyi organizasyon yapmaktı. Kanatta iki oyuncumuz sakat, sol bekin de oyunu hızlandırması açısından oyuna katılması gerekiyordu. Bu eksiklikler bizi yavaşlattı. Taraftarımız takıma inanmaya devam etsin, ben de inanıyorum. Eksiklerimiz var, onlar da geldiği zaman istediğimiz tempoda oynayacağız. Eksiklerin tamamlanması için birkaç haftaya ihtiyacımız var. Bu takımın sezon sonu ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Bugün (dün) başımıza gelen bir kaza" şeklinde konuştu.



F.Bahçe, Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de oynadığı lig maçlarında ilk yenilgisini aldı. Sarılacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada toplam 31 lig maçında 22 galibiyet, 8 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Atak çok ama gol yok

Antalyaspor karşısında erken bir golle geri düşen Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda rakip kaleyi büyük baskı altına aldı. Taraftarının desteğiyle üst üste pozisyonlar bulan sarı-lacivertlilerin 90 dakika boyunca tehlikeli atak sayısı 108'i buldu. Ancak atakları sonlandırmada sıkıntı yaşayan Kanarya, aradığı golü bir türlü bulamadı.



Fenerbahçe'nin ligde yediği son beş golün tamamı bireysel hatalardan geldi. Ligde bu sezon gole sebep olan 17 hatanın beşi Fenerbahçeli futbolculardan (%29).

Evde seri sonu

FENERBAHÇE'NIN ligde Ülker Stadı'ndaki 15 maçlık yenilmezlik serisi dün sona erdi. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında alan ve sonrasında çıktığı 15 maçtan 9 galibiyet, 6 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, 1 yıl sonra mabedinde 3 puan kaybetti.

Takım çağrıya cevap vermedi

Antalyaspor maçının ardından Fenerbahçeli taraftarların tribüne çağırdığı sarı-lacivertli futbolcuların birçoğu sahaya gelmedi. Takımda sadece Ozan, Zanka ve Kruse tribünlerin davetine cevap verdi.

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Antalyaspor karşısında sahadan eli boş ayrılan Fenerbahçe, son beş lig maçında bir kez kazandı ve 10 puan kaybetti.