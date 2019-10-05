Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

’ın aday kadrosu açıklandı

Arnavutluk ve Fransa maçlarının kadrosu belli olurken, daha önce 'dan hiçbir oyuncuyu almayan , bu kez ’ı davet etti. Ömer Bayram, A Milli Futbol Takımı formasıyla daha önce 3 maçta ter dökmüştü

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Milli Takımlar'ın sosyal medya hesabı üzerinden saat 20.20'de açıklanan kadroya Galatasaray'dan Ömer Bayram da davet edildi. Bir önceki kadroda sarı-kırmızılı takımdan hiçbir futbolcu yer almamıştı. Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş'in kadro tercihi şöyle:
KALECİLER: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.
SAVUNMA: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram.
ORTA SAHA: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can.
FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Enes Ünal.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN