Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.Bir önceki kadroda sarı-kırmızılı takımdan hiçbir futbolcu yer almamıştı. Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş'in kadro tercihi şöyle:Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır.Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram.Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can.Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Enes Ünal.