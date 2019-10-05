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’la 4 yıl daha

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Ozan Tufan’la 4 yıl daha
Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor. Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.

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Antalyaspor kalesine attığı üç şutta isabet sağlayamayan Ozan Tufan, yaptığı üç ortayı da adrese gönderemedi. Ozan. girdiği 9 ikili mücadelenin ise 7'sini kazandı.
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Ozan Tufan’la 4 yıl daha
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