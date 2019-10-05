Şenol Güneş: "Arnavutluk maçını kazanırsak Fransa ile final maçı oynarız"

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Eylül'de Arnavutluk, 14 Ekim'de ise Fransa ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Şu anda grupta avantajlı bir konumda bulunduklarını ifade eden Güneş, "2020 Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için altı müsabakayı geride bıraktık. Şimdi önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçları var. Kasım ayında da İzlanda ve Andorra maçları var. Şu anda bulunduğumuz yer, avantajlı. Gideceğimiz yoldaki en büyük engel olarak gördüğümüz Arnavutluk maçını oynayacağız. Bu maçı kazandığımızda her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"ARNAVUTLUK, HERKESİN BEKLEDİĞİNDEN DAHA FARKLI BİR TAKIM"



UEFA Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nun 7'nci maçında 11 Ekim'de İstanbul'da oynanacak Arnavutluk maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşan Şenol Güneş, "Arnavutluk da son dört maçın üçünü kazandı. Yeni bir yapılanmaya geçti, iyi de oynuyor. Son maçta da İzlanda'yı yendi. Herkesin beklediği Arnavutluk'tan daha farklı bir takım bekliyorum. Bu zorluklara hazır olmamız gerekiyor. Sabırla, soğukkanlı bir şekilde, kendi oyunumuzu yürekten ve coşkuyla oynarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. İnşallah kazanırız. Başından beri olan heyecanımızın daha üst seviyeye çıkacağı bir maç olacak. Oyuncularımız saha içerisinde, taraftarlarımız tribünde aynı duygu, düşünceyi paylaşarak, iyi bir sinerji oluşturarak, güzel futbolla 3 puanı almak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz" ifadelerini kullandı.



"FRANSA KARŞILAŞMASI ŞU ANKİ KONUMUMUZU GÖSTERECEK BİR MAÇ OLACAK"



14 Ekim'de deplasmanda oynanacak Fransa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Fransa, en başta hepimizin paylaştığı gibi grubun favorisiydi. Dünya Kupası'nı kazanmış, oyuncu üretimi konusunda da büyük bir futbol ülkesi ama biz ilk maçta hakikaten çok iyi top oynadık. Takım oyunu oynayarak oyuncuların bireysel özelliklerini iyi kullandık. İyi bir sonuç aldık. Grubun favorisi olarak gördüğümüz bir rakibe karşı kazanmak önemliydi. Fransa'nın İzlanda'da oynayacağı maça göre sıralamadaki yerleri değişebilir. Fransa maçında şartlar ne olursa olsun, kendi oyuncu kimliğimizle kendimizi test edeceğimiz bir maç olacaktır. Arnavutluk da İzlanda da iyi takımlar ama Fransa, en üst seviyede oyuncuların bulunduğu bir takım olarak, bizim de takım olarak konumumuzu gösterecek bir maç olacak. İnşallah orada da, dünya futbol arenasında kendimizi bir kez daha göstermiş oluruz. Oynadığımız oyunla hem beğeni toplarız hem de üç puan kazanırız" diye konuştu.

