Yaralı aslan Başkent'te

Luyindama, bu sezon ligdeki 6 maçta da forma giyerken 3 kez sarı kart görmüştü.

Lemina, ikisi ilk 11 olmak üzere 3 maçta oynarken 154 dakika ter döktü.

Falcao, ilk maçında (Kasımpaşa) ağları sarstı ancak sonraki 2 maçta sessiz kaldı.

Galatasaray, G.Birliği deplasmanına üç yıldızından yoksun olarak gitti. PSG maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Luyindama ve aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Falcao, kadroda yer almadı. Kafileye davet edilmeyen üçüncü isim ise tedavisi süren ve dün de idmanda takımdan ayrı düz koşu yapan Lemina. Yıldız futbolcu, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Şampiyonlukta önemli rol oynayan ancak bu sezona formsuz başlayan yıldızlar Belhanda ve Feghouli'ye de kulübe yolu gözüktü. İki oyuncu yerine son taktik idmanda Emre Mor ve Adem Büyük as takımda denendi.

KANATTA YENİ 'BEK'LENTİ!

BU sezonki performansları ile hayal kırıklığı yaratan Nagatomo ile Mariano, kulübeye çekiliyor. Linnes'in sözleşmesi dondurulurken diğer iki bek ise beklentileri karşılayamadı. Hem savunmada hem de hücumda aksayan iki oyuncu bugün kesik yiyecek. Sağ bekte Mariano yerine Şener Özbayraklı'ya, sol tarafta ise Nagatomo yerine Ömer Bayram'a forma verilecek. Bu ikilinin performanslarının olumlu olması durumunda iki yabancı oyuncu da kulübede kalacak.

İMPARATOR DÖNÜYOR!

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı 4 maçlık ceza, Tahkim tarafından 3'e düşürülen Fatih Terim, takımın başına dönüyor. Cezasını F.Bahçe derbisinde tamamlayan deneyimli teknik adam, bugün G.Birliği deplasmanında kulübedeki yerini alacak.

Antrenmanın sonunda Emre Akbaba'nın doğum günü kutlandı.

SOSYAL MEDYA ANLAŞMAYI İPTAL ETTİRDİ

Hayatpark Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı hakkındaki görüntüler sonrasında lansman da iptal oldu

Galatasaray ile Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. arasında dün yapılacak olan sponsorluk anlaşması son anda iptal edildi. Anlaşma öncesinde sosyal medyada ortaya çıkan ve firmanın sahibi Medet Anli'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler sonrasında lansman iptal edildi. Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı'nın mağdur sıfatı ile şikâyetçi olduğu duyurulurken kulüpten ise şu açıklama yapıldı: "Lansman, söz konusu iddiaların açıklığa kavuşması adına ileri bir tarihe ertelenmiştir."