Yeni Malatyaspor coştu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u sahasında 5-1'lik farklı bir skorla mağlup etti. 24. dakikada Chebake ceza sahası içinde yerde kaldı.34'te Donald farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 61'de65'te Denizlispor Rodallega ile umutlansa da 69'da gecenin yıldızı Adis Jahovic skoru 4-1'e, 90+2'de de 5-1'e getirdi.BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu şöyle konuştu: "Antalyaspor maçından sonra toplantı yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımızla bireysel olarak nasıl oynanması gerekiyor diye sert bir toplantı yaptık. Bazen böyle toplantılar lazım. Oyuncularıma bugünkü mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."Yeni Malatyaspor, bu mücadeleye kadar Süper Lig'in en az gol (3) yiyen takımı olan Yukatel Denizlispor'un unvanını sildi. Sarısiyahlılar, rakip filelere tam 5 gol gönderdi.