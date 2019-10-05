Yeni Malatyaspor coştu

Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor'u sahasında 5-1'lik farklı bir skorla mağlup etti. 24. dakikada Chebake ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR'a giden hakem penaltıyı verdi. Atışı kullanan Jahovic, gol perdesini açtı.
34'te Donald farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 61'de Jahovic yine sahneye çıktı ve bir penaltı golü daha kaydetti: 3-0.
65'te Denizlispor Rodallega ile umutlansa da 69'da gecenin yıldızı Adis Jahovic skoru 4-1'e, 90+2'de de 5-1'e getirdi. Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 10'a çıkarırken, Yukatel Denizlispor 8 puanda kaldı.
SERT TOPLANTIMIZ SONUÇ VERDİ
BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonu şöyle konuştu: "Antalyaspor maçından sonra toplantı yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımızla bireysel olarak nasıl oynanması gerekiyor diye sert bir toplantı yaptık. Bazen böyle toplantılar lazım. Oyuncularıma bugünkü mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum."
Yeni Malatyaspor, bu mücadeleye kadar Süper Lig'in en az gol (3) yiyen takımı olan Yukatel Denizlispor'un unvanını sildi. Sarısiyahlılar, rakip filelere tam 5 gol gönderdi.