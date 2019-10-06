15. sakat Gökhan Gönül!

KARİUS

BUGÜN NELER OLDU

Alanyaspor maçı öncesive'dan gelen iyi haberle yüzü gülen Beşiktaş teknik heyetinin sevinci kısa sürdü. Wolverhampton mücadelesinde sol bacak üst adalesine darbe alan Gökhan Gönül'ün adalesinde zorlanma tespit edildi.Siyahbeyazlılarda Gökhan ile birlikte kamp dönemi ve sonrası sakatlık yaşayan sayısı 15 oldu.Kaptan Burak, 70 günle ilk sırayı aldı. Roco ve Atiba 38 golle golcüyü takip etti.Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius, İngiltere basınına siyah-beyazlı kulüple ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Alman eldiven, "Elbette İngiltere'de daha çok göz önünde oluyorsunuz ama Beşiktaş da büyük bir takım.Nitekim buraya geldiğimden beri her daim rahatta olduğum söylenemez" dedi.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici Hüseyin Mican'ın kızı Nida Engin'in iş hayatına adım attığı işletmesi Florida Party&Events'ın açılışına katılarak kurdeleyi kesti. Orman'ın yanında yönetim kurulunun diğer üyeleri Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.Süper Lig'de 6 maçta 5 puanda kalan, Avrupa'da ise 2'de sıfır çeken Beşiktaş, bugün evinde lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Siyahbeyazlılar, sahasındaki maçta güçlü rakibini yenerek, tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı 2019-20 sezonunda yeni bir sayfa açmak istiyor. Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede rakibini 5 kez yenen, 1'de beraberlik alan Kara Kartal, mağlubiyet yüzü görmedi. Siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'a 13 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.