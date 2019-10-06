15. sakat Gökhan Gönül!

Alanyaspor maçı öncesi Burak, Ruiz, Diaby
ve N'Koudou
'dan gelen iyi haberle yüzü gülen Beşiktaş teknik heyetinin sevinci kısa sürdü. Wolverhampton mücadelesinde sol bacak üst adalesine darbe alan Gökhan Gönül'ün adalesinde zorlanma tespit edildi. Yıldız futbolcunun tedavi sürecinin iki haftayı bulacağı öğrenildi.
Siyahbeyazlılarda Gökhan ile birlikte kamp dönemi ve sonrası sakatlık yaşayan sayısı 15 oldu. 19 kez sakatlanan 15 futbolcu, toplamda 23 maçı kaçırırken, 272 gün yeşil sahalardan uzak kaldı.
Kaptan Burak, 70 günle ilk sırayı aldı. Roco ve Atiba 38 golle golcüyü takip etti.
KARİUS HER ZAMAN RAHAT DEĞİLMİŞ!
Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius, İngiltere basınına siyah-beyazlı kulüple ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Alman eldiven, "Elbette İngiltere'de daha çok göz önünde oluyorsunuz ama Beşiktaş da büyük bir takım. Kulüp içinde bazı sorunlar yaşandığı bir gerçek.
Nitekim buraya geldiğimden beri her daim rahatta olduğum söylenemez" dedi.
YÖNETİM AÇILIŞTA BULUŞTU
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetici Hüseyin Mican'ın kızı Nida Engin'in iş hayatına adım attığı işletmesi Florida Party&Events'ın açılışına katılarak kurdeleyi kesti. Orman'ın yanında yönetim kurulunun diğer üyeleri Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.
KARA KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR
Süper Lig'de 6 maçta 5 puanda kalan, Avrupa'da ise 2'de sıfır çeken Beşiktaş, bugün evinde lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Siyahbeyazlılar, sahasındaki maçta güçlü rakibini yenerek, tarihinin en kötü başlangıcını yaptığı 2019-20 sezonunda yeni bir sayfa açmak istiyor. Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 mücadelede rakibini 5 kez yenen, 1'de beraberlik alan Kara Kartal, mağlubiyet yüzü görmedi. Siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'a 13 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.