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, 'yı farklı geçti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 8. haftasında , sahasında oynadığı maçta 'yı 4-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 02:02
Barcelona, Sevilla'yı farklı geçti

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, Luis Suarez (Dk. 27), Arturo Vidal (Dk. 30) ve Ousmane Dembele (Dk. 35) ile 8 dakikada bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 78. dakikada serbest vuruştan Lionel Messi'nin attığı golle farkı 4'e çıkardı.

Sakatlık sorunlarından ligde az maçta oynama şansı bulan Messi, bu sezonki ilk golünü attı.

Bu arada Barcelona'da Ronald Araujo (Dk. 87) ve Dembele'nin (Dk. 88) kırmızı kart görmesiyle bordo-mavili takım maçın son dakikalarını 9 kişi oynadı.

Karşılaşma, Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğünde sona erdi.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in (18 puan) ardından ikinci sırada yer aldı.

Sevilla ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Barcelona, Sevilla'yı farklı geçti
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