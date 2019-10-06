Başınızı dik tutun

FENERBAHÇE

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçeli futbolcular, Antalyaspor maçı sonrası futbolcular soyunma odasında 45 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdi. Herkes kendi performansı için öz eleştiri yaptı. Kötü oynayanlar, arkadaşlarından özür diledi. Ardından sözü kaptan Emre Belözoğlu aldı. Konuşmasına "Biz bu ligin en iyi takımıyız" diyerek başlayan Emre,ifadelerini kullandı. Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti ise takımın mağlubiyet sonrası kötü gidişi sahiplenmesinden hayli memnun kaldı. Yöneticiler, "Bu toplantı takım ruhunu yakaladığımızı gösteriyor. Kötü günlerden sonra gördüğümüz bu sahiplenme bizi başarıya götürecek" yorumunda bulundular.Antalyaspormaçının 61. dakikasında oyunda alınan ve kulübedeki itirazı sonrası sarı kart gören Emre Belözoğlu'nun sol bacak arka üst adalesinde şişlik ve ödem tespit edildi. Yıldız futbolcu, bugün A Milli Takım kampına dahil olacak. Emre ile ilgili kararı Milli Takım doktorları verecek. 39 yaşındaki futbolcu tedavisini ya kampta sürdürecek ya da F.Bahçe'ye dönecek.Fenerbahçe, çok sayıda futbolcusunu milli takımlara gönderdi. 11 oyuncu, milli mesai nedeniyle Samandıra'dan ayrıldı. Fenerbahçe'nin milli takımlara giden futbolcularının listesi şöyle:(A Milli),(U21),(U19),(Slovenya),(Danimarka),(Hollanda U21),(Kosova),(Şili).