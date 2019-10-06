CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayan ve Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor. Göçek'in yardımcıları Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 TRABZONSPOR

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Diomande, Melnjak, Talbi, Abdullah, Attamah, Boldrin, Oğulcan, Samudio

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, K. Ahmet, Nwakaeme, Sörloth