Dört dörtlük Konyaspor

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta Kayseri'yi yenen İttifak Holding Konyaspor dün de deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Hızlı başlayan maçtaBu gol, önce ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardındantespit edildi ve Konyaöne geçti. 44'te Veysel'in topa eliyle müdahalesiyle penaltı kazanan yeşil-beyazlılarda topun başına geçengeçirdi.60'da Veysel ikinci kez penaltıya sebebiyet verdi. Kasımpaşa kalecisiJevtovic'in kullandığı penaltıyı kurtardı ancakBu kez atışı kullananSüper Lig'de en son 3 Şubat 2007'de Denizlispor karşısında ilk yarıda 3 gol atan Konyaspor, 4 bin 627 gün sonra aynı başarıyı yakaladı.Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor puanını 12'ye çıkararak ligde üst sıralara tırmandı.