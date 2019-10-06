Dört dörtlük Konyaspor

Geçen hafta Kayseri'yi yenen İttifak Holding Konyaspor dün de deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Hızlı başlayan maçta 20'de Ömer Ali topu filelere gönderdi.
Bu gol, önce ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından ofsayt olmadığı
tespit edildi ve Konya 1-0
öne geçti. 44'te Veysel'in topa eliyle müdahalesiyle penaltı kazanan yeşil-beyazlılarda topun başına geçen Jevtovic, konuk ekibi 2-0 öne
geçirdi. 45+1'de Miya, Konya'nın 3. golüne imza atarken, 45+3'te Kasımpaşa'da Veysel skoru 3-1'e getirdi.
60'da Veysel ikinci kez penaltıya sebebiyet verdi. Kasımpaşa kalecisi Fatih Öztürk,
Jevtovic'in kullandığı penaltıyı kurtardı ancak ayağı çizgide olmadığı için hakem, atışı tekrarlattı.
Bu kez atışı kullanan Miya, topu ağlara göndererek sonucu ilan etti: 4-1.
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Süper Lig'de en son 3 Şubat 2007'de Denizlispor karşısında ilk yarıda 3 gol atan Konyaspor, 4 bin 627 gün sonra aynı başarıyı yakaladı.
Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor puanını 12'ye çıkararak ligde üst sıralara tırmandı.