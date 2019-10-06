Fatih Terim maçtan sonra patladı: Biraz da ceza almayanlar konuşsun!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezanın ardından dün kulübedeki yerini aldı. İmparator, maçtan sonra çok ağır göndermelerde bulundu. Sözlerine "Gençlerbirliği bizden daha iyi mücadele etti"
diye başlayan Terim, "Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasaray beklemiyordum. Muhakkak paylaşamadığımız, anlatamadığımız bir sürü şey var.
Kaybetseydik de Galatasaray gibi gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu" dedi. Hakemin Halil Umut Meler olmasını da eleştiren Terim, "Halil hoca perşembe günü Rosenborg maçını yönetti. Hakem mi kalmadı da cuma akşamı gelip cumartesi maça çıktı. Belhanda'nın penaltısını söylüyorlar ama ben konuştuğum zaman ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar konuşsun"
ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi hedef aldığı yorumları yapıldı.
OCAK'TA OPERASYON
Oyuncularını da yerden yere vuran Terim, operasyon sinyali verdi: "Böyle lakayıt, böyle vurdumduymazlığa ne ben müsaade ederim, ne G.Saray'ın kültürü buna müsaade eder.
Galatasaraylılar sabretsin. Ocak'ta neler olacak, göreceksiniz. Böyle bir şey yok! Belki ben acemi ama yüreğini koyacak çocukları koymalıydım, burada kendime önemli bir eksi puan yazıyorum. İsim olup da, cisim yoksa zaten bir işe yaramaz. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok. Bunlar değişecek...
TERİM: Sakatlandın mı? FEGHOULİ: Hayır! TERİM: Sakat değilse neden çıkardık?
Oyunda kaldığı süre boyunca etkili olamayan Feghouli, bir pozisyonun ardından yerde kalırken, sağlık heyeti sahaya girdi ve Cezayirli yıldızı tedavi etti. Ancak sonrasında oyuna devam edemeyen Feghouli yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Bu sırada kenara gelen Feghouli'ye Fatih Terim, "Sakatlandın mı? Nasılsın?"
diye sordu. Feghouli'nin "Hayır sakat değilim"
sözleri sonrası bir hayli sinirlenen Terim, doktor Yener İnce'ye "Eğer sakat değilse biz Feghouli'yi neden çıkardık" diye serzenişte bulundu.