Fatih Terim maçtan sonra patladı: Biraz da ceza almayanlar konuşsun!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 maçlık cezanın ardından dün kulübedeki yerini aldı. İmparator, maçtan sonra çok ağır göndermelerde bulundu. Sözlerine "diye başlayan Terim, "Şampiyonlar Ligi maçından sonra bu kadar doğru işler yapmayan bir Galatasaray beklemiyordum.Kaybetseydik de Galatasaray gibi gibi oynasaydık. Beni en çok üzen şey bu" dedi. Hakemin Halil Umut Meler olmasını da eleştiren Terim, "Halil hoca perşembe günü Rosenborg maçını yönetti.ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi hedef aldığı yorumları yapıldı.Oyuncularını da yerden yere vuran Terim, operasyon sinyali verdi: "Galatasaraylılar sabretsin. Ocak'ta neler olacak, göreceksiniz. Böyle bir şey yok!Oyunda kaldığı süre boyunca etkili olamayan Feghouli, bir pozisyonun ardından yerde kalırken, sağlık heyeti sahaya girdi ve Cezayirli yıldızı tedavi etti. Ancak sonrasında oyuna devam edemeyen Feghouli yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı. Bu sırada kenara gelen Feghouli'ye Fatih Terim,diye sordu. Feghouli'ninsözleri sonrası bir hayli sinirlenen Terim, doktor Yener İnce'ye "Eğer sakat değilse biz Feghouli'yi neden çıkardık" diye serzenişte bulundu.