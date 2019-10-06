Fırtına zirve aşkına

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını ortaya koyan Trabzonspor bugün çıkacağı Çaykur Rizespor deplasmanında kazanarak milli araya puan sıralamasında ilk üç takım arasında bitirmek istiyor.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Fernandes, Yusuf Sarı, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Onazi forma giyemeyecek. Basel maçında 11 ile tanışan ve zaman zaman kalitesinden kısa pasajlar sunan Sturridge bugün yine 11'de yerini alacak. Teknik direktör Ünal Karaman da, her hafta mücadele yönlerini geliştirdiklerini belirterek, "Rizespor maçında da bu tempomuzun üzerine koyacağız. Deplasmandan da galibiyetle dönersek hem milli araya moralli girmiş olacağız hem de verdiğimiz mücadelenin karşılığını almış oluruz"
dedi.
ONAZİ: TRABZONSPOR BENİM AİLEM GİBİ
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Onazi, "Bir gün Napoli'de tekrar oynamak isterim" açıklamasına gelen yorumlar üzerine "Trabzonspor ailemdir. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" dedi.
TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ KALECİSİ UĞURCAN ÇAKIR
Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Transfermarkt'in yeni yaptığı güncellemeyle değerini 1.5'tan 6 milyon Euro'ya yükselterek Türkiye'nin en değerli kalecisi oldu.
RİZE'DE DE TRABZONSPOR
Ç.Rizespor ile Trabzonspor ligde 37. kez rakip olacak. Trabzonspor deplasmanda 8 galibiyet alırken, 6 maç berabere bitti ve 4 müsabakayı da ev sahibi kazandı