Fırtına zirve aşkına

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TRABZONSPOR

TRABZONSPOR

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde iddiasını ortaya koyan Trabzonspor bugün çıkacağıBordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Fernandes, Yusuf Sarı, Ekuban, Abdülkadir Ömür ve Onazi forma giyemeyecek. Basel maçında 11 ile tanışan ve zaman zaman kalitesinden kısa pasajlar sunan Sturridge bugün yine 11'de yerini alacak. Teknik direktör Ünal Karaman da, her hafta mücadele yönlerini geliştirdiklerini belirterek,dedi.Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Onazi, "Bir gün Napoli'de tekrar oynamak isterim" açıklamasına gelen yorumlar üzerine "Trabzonspor ailemdir. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" dedi.Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, Transfermarkt'in yeni yaptığı güncellemeyle değerini 1.5'tan 6 milyon Euro'ya yükselterek Türkiye'nin en değerli kalecisi oldu.Ç.Rizespor ile Trabzonspor ligde 37. kez rakip olacak. Trabzonspor deplasmanda 8 galibiyet alırken, 6 maç berabere bitti ve 4 müsabakayı da ev sahibi kazandı