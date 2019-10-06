Gol yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de çıkış arayan Göztepe, hiç galibiyeti olmayan İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4 golle devirerek 3 puanı kaptı. 7. dakikada Alpaslan Öztürk ile öne geçen İzmir ekibi, 29'da penaltı kazandı. Atışı kullanan Serdar Gürler, topu filelere gönderdi.Ardından ise 42'de Soner, 45'te Napoleoni ile skoru 3-0'a taşıyan Göz Göz, ilk yarıda Kayserispor'u darmaduman etti. İkinci yarıya da hızla başlayan Göztepe, 50'de Napoleoni ile 4. golünü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 4-0 bitti.Dünkü karşılaşmaya kadar Süper Lig'de sadece 2 gol atan Göztepe, Kayserispor'u 4 golle devirerek bir anlamda kendini aştı.Geçen sezon Başakşehir'de 26 lig maçında 3 gol atabilen Napoleoni, Göztepe'de 4 maçta iki gol kaydetti.